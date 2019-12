1.500 crianças receberam brinquedos de Natal no São Carlos VIII

Crédito: Divulgação

Uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a Estapar, empresa responsável pela administração dos serviços da Área Azul Digital de São Carlos, possibilitou a realização do Natal Solidário, com a entrega de 1.500 brinquedos para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os itens foram adquiridos com a verba das ações do Estacionamento Solidário, que aconteceram nos dias 9 de agosto e 10 de outubro e, juntas, arrecadaram R$ 17.071,15 com o sistema da Área Azul Digital. O usuário que pagou o tíquete, por meio do terminal de autoatendimento ou pelo aplicativo Vaga Inteligente, contribuiu diretamente com a campanha.

A distribuição dos brinquedos aconteceu no último sábado (14/12) no CEU das Artes do São Carlos VIII com uma grande festa. Além dos presentes que foram entregues pelo papai noel, a criançada se divertiu com muita pipoca, algodão doce e sorvete.

O diretor da Estapar Adelcio Antonini reforçou a importância do Dia do Estacionamento Solidário, que é uma campanha que integra o programa de responsabilidade social da empresa. “Agradecemos o envolvimento da população nessa causa social, que levou alegria a 1.500 crianças de São Carlos”.

Para Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a parceria com a Estapar permite tornar o natal de muitas crianças alegre. “Esse pode ser o único presente de natal para muitas crianças. Por isso resolvemos fazer essa festa com o papai Noel entregando os brinquedos. Tudo isso faz parte da magia do natal e as crianças tem o direito de viver esse momento”.

Para a dona de casa Elizandra Pereira é muito gratificante ver a dedicação da equipe do Fundo Social. “A gente tem filhos e mora em um bairro carente, infelizmente não temos condições de comprar presentes e nesse momento é muito bom ver a felicidade deles. Em minha casa são quatro crianças. Minha família só pode agradecer”, disse a moradora do São Carlos VIII.

Na primeira edição do Estacionamento Solidário foram adquiridas cestas básicas para entidades assistenciais, ano passado com dinheiro arrecadado 1.055 crianças foram beneficiadas e esse ano 1.500 crianças já receberam seus presentes do Natal Solidário.

Participaram da festa de natal do São Carlos VIII funcionários da Estapar, da Secretaria de Transporte e Trânsito, toda a equipe do Fundo Social e do CEU das Artes. O vereador Marquinho Amaral e secretários municipais também prestigiaram o evento.

