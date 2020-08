12ª Semana de Economia da UFSCar apresenta lives gratuitas em setembro

Crédito: Divulgação

Durante o mês de setembro, será realizada a 12ª Semana de Economia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), promovida por estudantes do curso de Ciências Econômicas do Campus Sorocaba da Universidade. Na programação, transmissões ao vivo abordarão temas relacionados ao meio ambiente, tecnologia, desenvolvimento e seus aspectos econômicos.

"Excepcionalmente neste ano, devido aos impactos da pandemia, a Semana de Economia da UFSCar está fomentando o debate econômico de forma remota e, também, proporcionando discussões acerca de outros temas importantes, não apenas a estudantes de Economia, mas para toda a comunidade", registra a Comissão Organizadora.

As lives terão a participação de Laura Carvalho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP); Ladislau Dowbor, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Mário Mesquita, do banco Itaú; Fernanda Cardoso, da Universidade Federal do ABC (UFABC); Camila Gramkow, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal); Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente; Diego Boesso, do aplicativo de pagamentos Picpay; Otaviano Canuto, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI); Nubia Mota, da plataforma de e-commerce Magento; e de Marina Silva, candidata à Presidência da República em 2018.

As datas e temas estão detalhados na página da Semeco no Facebook (facebook.com/semecoufscar), na qual as palestras serão transmitidas. As atividades são gratuitas e abertas ao público e haverá emissão de certificado ao participantes interessados. Mais informações sobre a Semeco, incluindo a programação completa, estão nas páginas do evento no Facebook (facebook.com/semecoufscar), Instagram (instagram.com/xiisemeco), Linkedin (linkedin.com/company/ufscarsemeco) e Twitter (twitter.com/SemecoXII).

