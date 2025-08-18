10º Casamento Comunitário celebrou união de 21 casais

A véspera de feriado foi marcada por emoção e alegria para 21 casais que oficializaram a união no 10º Casamento Comunitário, promovido pela Prefeitura de São Carlos, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com o apoio de diversos parceiros.

A celebração, conduzida por Sueli Martins de Oliveira, aconteceu no espaço The Palace, parceiro do Fundo Social, e contou com decoração, música e fotografia. As noivas receberam vestido, sapato, buquê, maquiagem, cabelo, manicure e um kit festa com salgadinhos, bolo, docinhos e espumante para comemorar a data ao lado da família. No dia da cerimônia, os casais também participaram de um brunch especial.

Para muitos, o momento foi a realização de um sonho. “Eu tenho casais de amigos que já casaram nessa cerimônia, então este ano não perdemos tempo e nos inscrevemos logo no primeiro dia. Estou muito contente. É a mulher da minha vida, ela é tudo para mim”, declarou o noivo Maicon Jason Damasceno Barroso, 30 anos.

A noiva Luana Cristina, 45 anos, destacou o acolhimento recebido. “Estou realizando meu sonho de menina. Nós fomos muito bem recebidos e é emocionante viver um dia tão especial como este. Além do casamento, é um resgate feminino, porque muitas mulheres não teriam condições de realizar um momento assim. Muito obrigada”, afirmou.

O prefeito Netto Donato, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso e sua esposa, Ana Cláudia Françoso, apadrinharam os casais.

“Parabenizo os casais pela coragem de acreditar no amor e pela decisão de compartilhar a vida juntos. Que este seja apenas o primeiro capítulo de uma caminhada repleta de união, companheirismo e felicidade”, desejou o vice-prefeito, Roselei Françoso.

