Trem carregado com soja que passaria por São Carlos descarrila e 17 vagões tombam no MS

Crédito: reprodução

Um comboio formado por 17 vagões carregados com pelo menos 1,5 toneladas de soja descarrilou na linha féria mantida pela Rumo, em Aparecida do Taboado/MS. A carga saiu de Alto Araguaia (MT) e tinha como destino o Porto de Santos. Nesse trajeto a composição passaria pela linha férrea que corta São Carlos.

Segundo informações do site Campo Grande News, o acidente ocorreu no dia 12, terça-feira e o tráfego de trens ficou parado até esta quarta-feira (13) e a limpeza no local prossegue, sem prazo para terminar.

A assessoria de Imprensa da Rumo informou que ninguém se feriu no acidente ferroviário e também diz não ter havido danos ambienteis. Segundo o texto, “a circulação no local foi restabelecida nesta quarta-feira (13)”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também