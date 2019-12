Tragédia na represa de Furnas: cinco pessoas da mesma família morrem após barco virar

Crédito: Divulgação/Whatsapp

Um acidente com uma embarcação deixou cinco pessoas mortas na tarde desta sexta-feira, 27, na represa de Furnas, em Carmo do Rio Claro (MG). O barco virou e as vítimas ficaram submersas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as cinco pessoas são da mesma família e moradoras de Franca. Eles estavam passando o fim de ano em Minas Gerais.

A Prefeitura da cidade emitiu um comunicado, veja na íntegra:

“A Prefeitura de Carmo do Rio Claro lamenta o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, 27, no Lago de Furnas que vitimou fatalmente 5 pessoas, sendo 3 crianças e 2 adultos. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos das vítimas”.

