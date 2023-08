‘Superlua Azul’ ilumina o céu, nesta quarta-feira, 30 de agosto

SIGA O SCA NO

Super lua azul - Crédito: Foto: Divulgação/Observatório Heller & Jung

Nesta quarta-feira, 30 de agosto, a lua estará mais brilhante e maior do que o normal. O fenômeno, conhecido como superlua, ocorre quando o satélite natural da Terra está no perigeu, ponto de sua órbita mais próximo do nosso planeta.

Nesta data, a lua estará a 357.181 quilômetros de distância da Terra, a menor distância desde 26 de janeiro de 1948.

Além disso, a superlua de agosto será também uma lua azul, que ocorre quando há duas luas cheias em um mesmo mês. A primeira lua cheia de agosto ocorreu no dia 1º.

De acordo com a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, os termos "lua azul" e "superlua" não são definições científicas. O termo "superlua" foi criado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979.

"Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que outras luas. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, basta que o tempo esteja favorável", destacou Josina.

A astrônoma explica que todas as luas cheias nascem no horizonte (a leste), quando o sol se põe (a oeste), e se põem (a oeste) quando o Sol nasce (a leste), portanto é possível ver a Lua durante toda a noite.

A próxima vez que a Lua Cheia vai chegar ainda mais perto da Terra será em 25 de novembro de 2034.

Leia Também