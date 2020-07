Sebrae-SP oferece palestra gratuita online com Roni Bueno sobre a Nova Economia

Crédito: Divulgação

Como será que a nova economia vai afetar os micros e pequenos negócios brasileiros? Essa é apenas uma das perguntas que o fundador da fase exponencial da Netshoes, Roni Bueno, vai responder na próxima terça-feira, 21 de julho, na palestra online “Mude ou Morra”, que terá início às 19h30. Empreendedores interessados poderão se inscrever pelo link https://bit.ly/Novos_Mercados. Além da palestra, será lançado ainda o programa de capacitação Novos Mercados: seu negócio no Marketplace.

Roni Bueno usará toda a sua experiência para explicar como os empresários podem surfar na onda da Nova Economia e redesenhar suas empresas. O palestrante vai contar como aprendeu a criar um negócio do zero, a empreender dentro de uma grande corporação e como descobriu o mindset de startups vitoriosas. “Muitos negócios que faturavam bilhões de reais perderam força nos últimos anos ou até mesmo deixaram de existir por não entenderem como funciona a Nova Economia e o novo método de agregar valor aos seus produtos e serviços e se relacionar com seus clientes”, comenta Bueno.

Um dos responsáveis pela fase exponencial da Netshoes, maior empresa de e-commerce esportivo do mundo, e Ex-Vice-Presidente da Terra, Roni Bueno é, atualmente, um dos maiores executivos do Brasil. Na Netshoes ganhou vários prêmios como o Melhor Diretor de Marketing e Vendas do Brasil, foi eleito o CMO of the year pela Oracle, foi indicado como um dos dez profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro, pela M&M, e ganhou o Prêmio Caboré na categoria Profissional de Marketing do Ano de 2012. Atualmente, Roni é sócio-fundador da ORGÂNICA, uma aceleradora de negócio inovadores e exponenciais dentro e fora do país.

O evento é realizado pelo Sebrae-SP, Associação Limeirense de Joias (ALJ) e Associação das Lojas do Circuito da Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração de Porto Ferreira, além do apoio institucional das prefeituras municipais de Limeira e Porto Ferreira. A ação tem também como parceiros empresas como Mix Joias, Mercado Livre, B2W, Magalu, Privalia e Zattini, além do apoio da StartSe, Tray, Capital Decor, Totvs, Praticx Sistemas e Faculdades Einstein de Limeira (FIEL).

PROGRAMAÇÃO

Data: 21 de julho (terça-feira), das 19h30 às 21h.

19h30: Abertura

19h40: Palestra “Mude ou Morra”, com Roni Bueno

20h45: Lançamento do projeto: “Novos Mercados: seu negócio no Marketplace

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/Novos_Mercados

