Santander Universidades abre inscrições para 5 mil bolsas para aprender inglês do básico ao avançado

O Santander está com uma nova edição do Santander British Council, que oferece 5 mil bolsas de estudo para residentes maiores de 18 anos de 11 países. As inscrições vão até 13 de abril de 2023 e podem ser realizadas clicando aqui.

A inciativa é feita em parceria com a British Council, uma instituição pública do Reino Unido, cuja missão é difundir o conhecimento da língua inglesa e sua cultura por meio de atividades educativas. Os cursos têm duração de 16 semanas e será realizado 100% online, incluindo 12 aulas ao vivo com tutores da instituição. “O Santander Universidades se compromete com diversas inciativas para promover a educação e o acesso a melhoria da formação, incluindo a língua inglesa.

Dessa forma podemos contribuir com o aprendizado do idioma que, como sabemos, ajuda muito a abrir portas no mercado de trabalho”, explica Márcio Giannico, superintendente executivo das áreas Santander Universidades e Governos e Instituições no Brasil.

São cinco níveis de cursos oferecidos, do iniciante (A1) ao avançado (C1) que incluem treinamento para:

· Uma boa comunicação em uma variedade de ambientes corporativos, como: reuniões, palestras ou apresentações

· Aplicar para vagas de emprego e entrevistas internacionais

· Desenvolvimento de gramática e vocabulário para o ambiente de trabalho.

· Conexão com outros profissionais de diferentes áreas e países.

Os candidatos selecionados devem fazer um teste de nivelamento para iniciarem no curso mais adequado ao seu nível. A bolsa será realizada na plataforma de treinamento da instituição, com o início previsto para 22 de maio de 2023. Os bolsistas ganharão um certificado da instituição British Council e será possível baixar o mesmo ao final do curso.

Não é necessário ser universitário ou cliente do Santander para participar do programa. “O objetivo é que os participantes aprendam o inglês não apenas para aprimorar a gramática e o vocabulário, mas também como um processo de imersão na cultura britânica para poder se desenvolver como cidadão e profissional com visão mais internacional”, afirma o executivo.

