Santander oferece 2 mil bolsas de estudo para universitários

Santander - Crédito: reprodução/jcconcursos.com.br

Estão abertas as inscrições para o programa Santander Graduação 2023, que concederá 2 mil bolsas no valor de R$ 300 por mês durante um ano para estudantes de graduação e pós-graduação. Os valores poderão ser usados para o pagamento de mensalidades, compra de materiais e apoio com gastos de alimentação e transporte. Interessados devem se inscrever pelo site do Bolsas Santander até 16 de maio.

O Santander Graduação já contemplou mais de 6.300 mil alunos desde 2017. É um dos programas de maior impacto no portfólio de Bolsas do Santander e por isso, o Banco segue apoiando um número relevante de estudantes e futuros profissionais a não abandonarem seus estudos e suas carreiras, já que a vida do universitário inclui gastos com moradia, alimentação, transporte, sem contar os materiais escolares e as mensalidades, em casos de universidades particulares.

A bolsas são destinadas para estudantes de preferência em situação de vulnerabilidade social, com excelência acadêmica e com disponibilidade para frequentar as aulas durante todo o programa, do início à conclusão. Cada instituição de ensino divulgará o edital com os requisitos gerais do Santander Graduação. A lista de faculdades conveniadas estará disponível na convocatória do programa. São mais de 240 Instituições participantes vinculadas ao Santander Graduação.

Os selecionados têm até o dia 16 de maio para confirmar a participação. O resultado será divulgado em 15/06 e cada aluno poderá verificar o status da bolsa acessando a plataforma Bolsas Santander.

Leia Também