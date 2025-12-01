(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Brasil

Saiba o que muda para tirar a CNH com as novas regras do Contran

01 Dez 2025 - 20h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Auto Escola - Auto Escola -

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou nesta segunda-feira (1º) a resolução que simplifica o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola antes de fazer as provas de direção

Segundo o Ministério dos Transportes, as medidas podem reduzir em até 80% o custo total da CNH.

As novas regras passam a valer a partir da publicação da resolução no Diário Oficial da União. 

Veja as principais mudanças: 

Abertura do processo

Poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Aulas teóricas

O Ministério dos Transportes irá disponibilizar todo o conteúdo teórico online, gratuitamente. 

Quem preferir poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas.

Aulas práticas

A exigência de aulas práticas passará das atuais 20 horas-aula para 2 horas. 

O candidato poderá escolher entre: autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados pelos Detrans ou preparações personalizadas. 

Será permitido uso de carro próprio para as aulas práticas

Provas

Mesmo sem a obrigatoriedade das aulas, o condutor ainda é obrigado a fazer as provas teórica e prática para obter a CNH. 

Outras etapas obrigatórias como coleta biométrica e exame médico devem ser feitas presencialmente no Detran. 

Instrutores

Os instrutores autônomos serão autorizados e fiscalizados pelos órgãos estaduais, com critérios padronizados nacionalmente.

A identificação e o controle serão integrados à Carteira Digital de Trânsito.

Agência  Brasil 

Leia Também

Contran aprova novas regras para obter CNH; aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias
Brasil15h01 - 01 Dez 2025

Contran aprova novas regras para obter CNH; aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias

CPFL Paulista reforça cuidados na hora da decoração
Fim de ano 09h03 - 29 Nov 2025

CPFL Paulista reforça cuidados na hora da decoração

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro
Economia07h16 - 29 Nov 2025

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada
Economia12h06 - 26 Nov 2025

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada

Fim da escala 6x1 terá transição para micro e pequenas empresas
Brasil14h29 - 25 Nov 2025

Fim da escala 6x1 terá transição para micro e pequenas empresas

Últimas Notícias