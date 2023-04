Rodovias devem receber mais de 285 mil veículos durante a Operação Dia do Trabalhador

Entre os dias 28 de abril e 1° de maio, período referente à Operação Dia do Trabalhador, a previsão é que mais de 285 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol. Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, são esperados mais de 180 mil veículos. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, a expectativa é de 63 mil e 42 mil veículos, respectivamente.

Ao longo do período, todo o efetivo operacional da concessionária estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operarão de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários com maior tráfego

28/04 (sexta-feira) – entre 16h e 23h

29/04 (sábado) – entre 6h e 12h

01/05 (segunda-feira) – entre 16h e 23h

Emergência e recursos operacionais

Em casos de emergência, os usuários das rodovias podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol, a qualquer momento, pelo número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência disponíveis ao longo do trecho de concessão.

A concessionária disponibiliza recursos operacionais para atendimento aos usuários, dentre os quais se destacam: oito viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos e sete ambulâncias para atendimentos.

Recomendações

A AB Triângulo do Sol ressalta que o motorista deve adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens, como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito

É importante ainda que o motorista respeite os limites de velocidade da via, não beba antes de dirigir, não utilize o celular ao volante e que todos os ocupantes do veículo utilizem os dispositivos de retenção adequados, como cintos de segurança, assentos e acomodações específicos para crianças e animais de estimação.

Prevenir a falta de combustível e, consequentemente, a interrupção da viagem, é uma responsabilidade da qual todos os motoristas devem se conscientizar. Para isso, a concessionária orienta a não adiar o abastecimento, saber a localização dos postos e conhecer o consumo médio do veículo, além de verificar se o marcador de combustível está calibrado.

