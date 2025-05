Robert Francis Prevost é o novo papa

Robert Francis Prevost foi eleito papa - Crédito: reprodução

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito nesta quinta-feira (8) como o 267º papa da Igreja, adotando o nome Leão XIV. O anúncio foi feito após a terceira votação do dia, com a tradicional fumaça branca surgindo da Capela Sistina. Ele sucede o Papa Francisco, falecido no último dia 21. A notícia foi celebrada por fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Dos sete cardeais brasieliros aptos a votarem, dois deles tiveram ligação com São Carlos. Dom Sérgio da Rocha e Dom Paulo Cezar Costa. Dom Sérgio, de 65 anos, foi ordenado em São Carlos, onde também comandou as paróquias de Santa Eudóxia, Água Vermelha e São Judas Tadeu. Atualmente, é arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil. Além disso, atuou como diretor espiritual, professor e reitor do seminário diocesano de Filosofia de São Carlos. Ele está na lista de favoritos a ser o novo papa, segundo a imprensa francesa.

Dom Paulo Cezar Costa, de 57 anos, é o atual arcebispo de Brasília e esteve em São Carlos entre os anos de 2016 e 2020. Natural de Valença (RJ), Dom Paulo cursou Filosofia e Teologia em seminários no Rio de Janeiro e é mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 2020, foi transferido para Brasília e, dois anos depois, criado cardeal pelo Papa Francisco.

