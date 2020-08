Primeiro sorteio da Mega-semana dos Pais pode pagar R$ 11 mi nesta terça (11)

Crédito: Divulgação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 11 milhões nesta terça-feira (11), para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.288. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 14 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais, que nesta semana oferece uma chance extra ao apostador com três sorteios. Os outros sorteios serão na quinta-feira (13) e no sábado (15). Para saber mais como funcionam as Mega-Semanas, acesse: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/13264/saiba-mais-sobre-as-peculiaridades-da-mega-sena-as-mega-semanas-e-os-concursos-de-final-0-e-5.

TIMEMANIA

Acumulada há 38 concursos, a Timemania pode pagar um prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as dezenas sorteadas no concurso 1.522, que também será sorteado nesta terça-feira (11). Para jogar, basta escolher 10 dos 80 números disponíveis e um Time do Coração. Serão sorteados sete números e um Time do Coração. O apostador que fizer de 3 a 7 acertos será premiado. Os números podem ser escolhidos aleatoriamente pela Surpresinha e ainda há a opção repetir a aposta por 2 ou 4 concursos consecutivos, optando pela Teimosinha. O valor da aposta é único e custa R$ 3,00.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também