Polícia afirma que adolescente de Sorocaba é dono de um dos perfis do ‘Homem Pateta’

A Polícia Civil de São Paulo realizou busca e apreensão na casa de um adolescente de Sorocaba. Ele é apontado com o criador de um dos perfis do "Homem Pateta", que através das redes sociais propõe desafios para que crianças pratiquem suicídio e automutilação.

Desde o mês passado, três estados registraram casos relacionados ao "Homem Pateta": São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Aos policiais, o garoto confessou que usava uma conta com o nome fictício de “Jonathan Galindo” para enviar mensagens, mas disse que tudo não passava de brincadeira.

O celular do adolescente que não teve a identidade revelada foi apreendido e vai passar por perícia.

“Homem Pateta”

Em junho, perfis que utilizavam o nome de Jonathan Galindo com imagens de um homem vestido de Pateta deixaram os pais em alerta. As contas foram acusadas de estimular práticas de automutilação e pensamentos suicidadas em crianças. No passado, outras situações com o mesmo teor foram alvo de investigações, como Baleia Azul e Boneca Momo.

