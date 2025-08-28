(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
INSS

Perícia Conectada já realizou mais de 158 mil atendimentos remotos no Brasil

27 Ago 2025 - 21h05Por Jéssica C.R.
Desde fevereiro de 2024, quando foi criada pelo Ministério da Previdência Social, a Perícia Conectada já beneficiou 158.813 segurados em todo o país. O serviço, feito por videoconferência, foi pensado para ampliar o acesso à perícia médica em locais com poucos profissionais e reduzir o tempo de espera, evitando deslocamentos longos de quem precisa do atendimento.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou a importância da iniciativa:“Políticas como essa são fundamentais para que o cidadão tenha mais facilidade no acesso aos serviços da Previdência Social. Tem idosos que percorrem muitos quilômetros para receber o que têm direito. Estamos comprometidos em utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas.”

Crescimento e alcance

São Paulo foi o estado que apresentou o crescimento mais rápido, com 47 agências ativas. Ceará lidera em número de atendimentos, somando 28.359 desde o início da modalidade.

A iniciativa começou em 57 unidades no Nordeste e já alcança todas as regiões do país, incluindo unidades itinerantes como o PREVBarco.

Atualmente, a modalidade é aplicada em casos de: perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) não conformados no Atestmed; avaliações médicas do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência; revisões destes benefícios (REVBPC).

Garantia de segurança

A Perícia Conectada mantém os mesmos princípios da modalidade presencial, com sigilo, privacidade e autonomia do perito para decidir a forma do atendimento. O segurado é informado e pode optar por não realizar o procedimento remoto, assinando um Termo de Consentimento.

Mutirão de agosto

Nos dias 30 e 31 de agosto, a Previdência Social realizará mutirões em todo o país, com 22.499 perícias remotas já agendadas.

Como acessar

Telefone 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h)

Meu INSS (site ou aplicativo)

O segurado deve comparecer à agência na data e horário agendados. A avaliação médica ocorre em consultório da unidade do INSS, com transmissão por videoconferência.

