Paixão Sertaneja e artistas se unem por abrigo de idosos

Vários cantores sertanejos de São Carlos farão uma parceria com a Comissão Paixão Sertaneja e no dia 13 de abril, segunda-feira, lançarão uma campanha de doação de itens de limpeza e proteção para os idosos das casas de acolhimento Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta e Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld.

As duplas Belotti e Vianna, Leticia e Gaby, Charles e Adriano e os cantores Alex Moraes, Cesinha Santu, Pedro Henrique e Vlad Renan participarão de uma live na página da Comissão onde, além de animar a noite da quarentena da próxima segunda-feira, irão divulgar a ação.

“Serão três horas de live, respeitando as normas de segurança de saúde. O pessoal irá separadamente com horário combinado e limpeza do estúdio. O objetivo é trazer a população a necessidade de ajudar os abrigos, que necessitam e cuidam dos idosos que estão no grupo de risco da Covid-19”, afirmaram os organizadores.

A live começa às 19h e terá apresentação do locutor Moacyr Copacabana e sorteio de camisetas country’s e de uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida autografada pelo cantor Daniel.

