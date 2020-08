Paixão Sertaneja completa seis anos de história

Crédito: Be Caviquioli

Renascimento. Este é o nome que define o trabalho da Comissão Paixão Sertaneja no segmento agropecuário de São Carlos. O grupo, fundado em 2014 pelo saudoso Jhoneboy, Lauriberto Bertocco e Rykoff Aidar, possui em suas fileiras Edmilson Rossi, Nelson Maiello, Júnior e Diego Braguim, Erick e Willian Cesar, Rogerio Broggio, Diego Truzi,Tiago Moraes, Elton e Mauro Leiva, completa nesta quinta-feira, 20, seis anos de história e expressivos resultados no setor.

A entidade que estatutariamente se auto proíbe de receber dinheiro público, mantém seus projetos com o apoio da sociedade e empresários de São Carlos e região e vem obtendo a cada ano recordes de arrecadação para as entidades envolvidas em suas ações.

“Fomos na contramão da história. O setor agropecuário vinha de anos de esquecimento e ostracismo, sem representantes dignos, só usando o pessoal sertanejo como marionetes políticas. Por vivenciarmos essas atitudes, partimos para o apoio popular que é mais forte, porém complexo. Exige confiança e trabalho diário, diferente do apoio político que já está pronto e você precisa ficar refém. Os resultados que obtivemos vem disso: da confiança que a população, em sua maioria possui em nosso trabalho. Nenhum segmento angaria o volume de recursos que levantamos e sempre com as respectivas prestações de conta anexadas nas sedes das entidades, o que faz grandes nomes artísticos e empresariais nos apoiarem. As cavalgadas por exemplo, colocaram São Carlos na mídia nacional, movimentou o setor hoteleiro e principalmente o agropecuário. Basta ver o comércio de animais e o aumento de novas empresas, Ação social e progresso, este é nosso lema”, afirmaram diretores da Comissão.

Voltados para a causa do câncer e apoio às crianças carentes, o grupo que tradicionalmente comemora seu aniversário com uma grande festa em agosto, adiou o evento em virtude da Covid-19.

