Pagamento de dinheiro esquecido no PIS/Pasep comeÃ§a sexta-feira (28)

Dinheiro - Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Começa, nesta sexta-feira (28), o pagamento do dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep, que foi extinto em 2020. O saque pode ser feito por quem fez a solicitação até o dia 28 de fevereiro. Essa é a primeira das 11 datas definidas pela Caixa Econômica Federal para o ressarcimento dos valores.

O próximo pagamento será no dia 25 de abril e atenderá solicitações feitas até 31 de março. O calendário completo pode ser consultado na página da Caixa Econômica Federal.

Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de brasileiros têm um total de R$ 26 bilhões esquecidos neste fundo. O saldo médio por pessoa é estimado em R$ 2.800, mas o valor varia conforme o tempo de serviço e o salário recebido na ocasião.

Para saber se você tem direito a receber, Para saber se você tem direito a receber, acesse a página do REPIS Cidadão e faça login com sua conta da plataforma gov.br. Depois digite o Número de Identificação Social (NIS) e clique em pesquisar.

Se houver dinheiro a receber, o próprio sistema orientará os próximos passos. Já a solicitação do valor precisa ser feita pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os pagamentos são feitos exclusivamente pela Caixa Econômica, por crédito em conta já existente no banco ou em conta poupança social digital, aberta sem custos pela instituição. Por isso, é importante ter o aplicativo da Caixa.

O REPIS Cidadão também ensina herdeiros a retirar o dinheiro no caso de falecimento do beneficiário.

