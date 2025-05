Paciente oncológica aguarda vaga pelo CROSS para tratamento em hospital especializado

Desde ontem, Sueli Aparecida Menochelli de Souza, 69 anos, moradora do Jardim Cruzeiro do Sul, diagnosticada com um tumor cerebral com possível metástase para outros órgãos, aguarda uma vaga para internação em hospital especializado. A paciente está na UPA Vila Prado, esperando transferência para a Santa Casa ou Hospital Escola, através da regulação de vagas do CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

De acordo com familiares, Sueli precisa de cuidados específicos devido às fortes dores , que estão sendo controladas com morfina, sem obter a melhora esperada. A internação é necessária tanto para o controle da dor quanto para a investigação das possíveis metástases.

