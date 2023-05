Os erros que as pessoas mais cometem ao viajar

Foto por: Philipp Kämmerer (Unsplash) -

Viajar é bom e todo mundo gosta. Porém, algumas vezes, as coisas saem do controle devido à falta de um planejamento adequado. Esses erros podem ser pequenos e sem muita importância, mas também podem influenciar totalmente o andamento da viagem. Por isso, é essencial evitá-los!

É certo que algumas viagens organizadas por alguém inexperiente ou em cima da hora podem não sair conforme o planejado. No entanto, mesmo quem vai fazer a primeira viagem pode minimizar os erros com alguns conselhos simples.

Descubra quais são as principais falhas que as pessoas cometem durante as viagens e saiba como fugir delas!

Não fazer um planejamento detalhado

Independentemente do destino, se é muito longe ou perto, fazer um planejamento detalhado antes de viajar é essencial. Certamente, algumas viagens acontecem de repente. Porém, mesmo tendo poucos dias para se organizar, é possível fazer um roteiro e pesquisar sobre o local antes de sair de casa.

A dica é: as datas e o destino foram definidos? Comece a se preparar! É legal fazer uma pesquisa sobre o lugar, analisar quais são os elogios e as críticas, os passeios que dá para fazer lá e como você pretende preencher seu tempo.

Dessa forma, fica bem mais fácil pensar em todos os detalhes e evitar que algo saia dos conformes.

Escolher apenas destinos famosos

Com certeza, os destinos mais famosos e badalados são bem atraentes, afinal, todo mundo costuma falar muito sobre eles (e é sempre bom usar um seguro viagem nesses casos). No entanto, há centenas de locais incríveis no mundo inteiro que são pouco visitados, mas bem interessantes.

Nas cinco regiões brasileiras, por exemplo, há excelentes destinos que vão além dos tradicionais e são muito bem comentados. Certamente, se você pesquisar, vai encontrar diversos lugares que combinam com o seu estilo de viajante.

Normalmente, se optar apenas por destinos famosos você acaba gastando mais, pode ter dificuldades para encontrar hospedagens e passeios acessíveis e ainda deixa de visitar outros lugares incríveis e menos conhecidos.

Fechar passagens e hospedagens em cima da hora

Comprar as passagens e reservar a hospedagem em cima da hora é um erro porque quanto mais perto a viagem estiver, mais caro você vai pagar. O ideal é fechar os dois com o maior tempo de antecedência que você puder.

Mas não é preciso exagerar! Normalmente, os hotéis, as pousadas e as companhias áreas liberam as datas para reserva com um ano de antecedência. Ou seja, o mais adequado é se preparar alguns meses antes da viagem para economizar e não precisar lidar com dias esgotados.

Achar que o dia tem mais de 24 horas

Quando uma pessoa está conhecendo um destino novo em poucos dias, é comum que ela queira ir a vários locais ao mesmo tempo. Até porque, pode demorar muito para ela voltar ali, né? Porém, na maioria das vezes, quem quer visitar tudo, acaba não aproveitando nada com a devida qualidade.

O mais recomendado é elaborar um roteiro específico e de acordo com os dias que você vai estar no local. Para facilitar, você pode mapear os lugares próximos e fazer a visita no mesmo dia. Dessa forma, dá para economizar tempo e incluir alguns passeios a mais na lista.

Não pedir ajuda

Atualmente, fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo é muito mais fácil. Com um smartphone nas mãos e acesso a internet, é possível se encontrar no mapa, pesquisar restaurantes, reservar passeios, pedir transportes e até traduzir algumas frases, se estiver fora do país.

Contudo, algumas vezes, pedir ajuda é essencial. Em locais com muitas atrações, por exemplo, fica difícil definir as melhores para aproveitar. Por isso, um auxílio faria toda a diferença nesses casos.

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um exemplo bem prático disso. Além de ter os melhores balneários, dispõe de uma quantidade enorme de atrações. E só uma agência de turismo em Bonito poderia indicar auxiliar com um roteiro personalizado, acessível e adequado para cada visitante.

Não levar uma reserva em dinheiro

De fato, andar com outros meios de pagamento é muito mais seguro do que levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Porém, é preciso ter uma reserva de emergência para possíveis imprevistos.

Há momentos em que os cartões, o PIX e as transferências são inviáveis. E aí, só o bom e velho “dinheiro em mãos” pode resolver. Portanto, sempre que for viajar, leve uma reserva mínima em dinheiro para não passar apuros.

