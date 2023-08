Ônibus transportando torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos

SIGA O SCA NO

Movimentação no local do acidente - Crédito: reprodução/Redes Sociais

Na madrugada deste domingo (20), um trágico acidente ocorreu na Rodovia Fernão Dias, próximo a Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Um ônibus transportando torcedores do Corinthians capotou enquanto retornava a São Paulo após um jogo contra o Cruzeiro.

Segundo informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o veículo levava um total de 46 passageiros, dos quais sete perderam a vida no local do acidente. Além disso, dez pessoas ficaram presas nas ferragens, necessitando de resgate especializado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros foram prontamente mobilizadas para prestar socorro às vítimas. Para atender aos casos mais graves, o helicóptero Pégasus da Polícia Militar foi acionado, transportando uma pessoa com múltiplas fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Adicionalmente, o helicóptero Arcanjo, pertencente ao Corpo de Bombeiros, também foi enviado ao local do acidente a fim de fornecer apoio necessário.

