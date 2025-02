Onda de calor dispara consumo de energia; veja como economizar

Ar Condicionado - Crédito: reprodução Copel

Com a onda de calor intensa que atinge grande parte do país, o consumo de energia elétrica bateu recordes consecutivos na última semana, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As altas temperaturas têm levado ao uso intensificado de equipamentos como ar-condicionado, ventiladores e geladeiras, impactando diretamente as contas de luz.

No interior de São Paulo, onde atuam as distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz, a Defesa Civil emitiu alertas para temperaturas extremas, com sensação térmica acima dos 40°C. Esse cenário exige atenção dos consumidores para evitar desperdícios e equilibrar o conforto com o consumo consciente.

Pensando nisso, a CPFL reuniu algumas dicas práticas para ajudar a reduzir o impacto da onda de calor na conta de luz sem abrir mão do bem-estar:

Chuveiro elétrico: O chuveiro pode representar até 35% do consumo de energia em uma residência. No calor, use a posição “verão”, que reduz significativamente o gasto, e procure diminuir o tempo de banho.

Ar-condicionado: Para equilibrar conforto e economia, ajuste a temperatura para 23°C ou 24°C, em vez de 18°C. Outra estratégia eficiente é utilizar o ar-condicionado junto com um ventilador, que ajuda a distribuir melhor o ar frio pelo ambiente.

Geladeiras: Aparelhos de refrigeração trabalham mais para manter a temperatura programada em dias quentes, aumentando o consumo. Para otimizar o uso, abra a geladeira apenas quando necessário, evite deixá-la aberta por muito tempo e mantenha-a longe de fontes de calor. Além disso, nunca use a parte traseira para secar roupas ou tênis.

Iluminação: Aproveite ao máximo a luz natural e substitua lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por modelos de LED, que consomem até 80% menos energia e duram mais.

Compromisso com a Sustentabilidade: A CPFL reforça que pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença não apenas na redução das contas de energia, mas também na contribuição para a estabilidade do sistema elétrico. Isso é essencial para o desenvolvimento sustentável do país. Adotar práticas de consumo mais eficientes ajuda a construir um futuro mais econômico e sustentável para todos.

