Mulheres já são 47% do público de apostas esportivas no Brasil

Celular Bets - Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

As mulheres já representam 47% do público que aposta em esportes no Brasil, segundo levantamento do Instituto Locomotiva em parceria com a Fulltrader Sports. O dado mostra que a participação feminina não apenas cresceu, mas em alguns nichos já ultrapassa a masculina, mudando o perfil de consumo e exigindo novas estratégias de comunicação das plataformas.

Para Ricardo Santos, cientista de dados e fundador da Fulltrader Sports, a entrada das mulheres transforma a dinâmica do setor. “O público feminino tem um padrão de decisão mais racional e estratégico, o que influencia inclusive os algoritmos de recomendação. São perfis menos impulsivos e mais conectados com dados de performance”, afirma.

O movimento acompanha uma tendência mais ampla de diversificação. Se antes o mercado era dominado por homens jovens, hoje cresce a presença de diferentes faixas etárias e classes sociais. Esse fenômeno foi impulsionado pela regulamentação do setor, pela ampliação de campanhas de marketing e pela oferta de conteúdos educativos que atraíram perfis antes distantes do universo das apostas.

Ricardo observa que a mudança de comportamento também tem impacto direto no desenho das plataformas digitais. “Percebemos uma migração de perfis curiosos para apostadores mais estratégicos. As empresas estão investindo em usabilidade, dados em tempo real e funcionalidades que atendem tanto ao iniciante quanto ao usuário avançado”, explica.

O aumento da base feminina ocorre em paralelo ao avanço das apostas online no Brasil, que movimentaram R$ 150 bilhões em 2023, segundo estimativas do setor. A perspectiva é que, com a regulamentação em vigor, o volume supere R$ 100 bilhões em 2025, ampliando a arrecadação de impostos e a segurança jurídica para os consumidores.

Ricardo reforça que esse cenário de crescimento deve ser acompanhado por práticas responsáveis. “Hoje, cada clique, tempo de permanência e preferência de aposta vira dado. As plataformas que sabem utilizar essas informações saem na frente ao oferecer experiências personalizadas que fidelizam o usuário”, avalia.

Com a consolidação da presença feminina, o mercado de apostas esportivas se distancia da imagem de um nicho exclusivamente masculino e se posiciona como uma indústria digital de massa, mais diversificada e estratégica.

Leia Também