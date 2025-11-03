Morre o cantor e compositor Lô Borges aos 73 anos

Faleceu, nesta segunda-feira (03), aos 73 anos de idade, o cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais importantes da história da música brasileira. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde o dia 17 de outubro, após sofrer uma intoxicação medicamentosa. Durante o tratamento, o artista precisou de suporte ventilatório e, no dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia.

Nome conhecido principalmente no meio da música mineira, Lô ganhou destaque por sua parceria com Milton Nascimento, com quem ajudou a fundar o Clube da Esquina. Autor de clássicos da MPB, o artista assina canções marcantes como “Um Girassol da Cor do seu Cabelo”, “O Trem Azul” e “Paisagem da Janela”.

Clube da Esquina

Milton Nascimento era amigo de Lô Borges e frequentava a casa de sua família desde jovem. Foi através desses encontros que surgiu o Clube da Esquina. “Tocou a campainha lá na casa da minha mãe, era o Milton Nascimento falando: ‘Cadê o Lô?’. ‘Ah, o Lô tá na esquina, num lugar que eles chamam de ‘clube da esquina’, ele está lá’. Aí o Bituca (Milton Nascimento) veio com o violãozinho dele, comecei a mostrar a harmonia que eu estava fazendo, era uma harmonia do Clube da Esquina, ele começou a fazer a melodia, e aí a gente fez a parceria Clube da Esquina. E na época ele já era famoso, eu era anônimo”, contou Lô Borges.

O Clube da Esquina se transformou em movimento musical e, em 1972, virou o nome do disco que foi considerado, mais de 50 anos depois, o maior álbum brasileiro de todos os tempos. O disco também foi eleito o nono melhor de todos os tempos de todo o mundo no ranking da revista norte-americana “Paste Magazine”.

Pausa na carreira

O sucesso repentino fez com que Lô Borges desse um tempo dos palcos. Ele passou um período de sua vida em Arembepe, na Bahia. Em 1984, Lô Borges fez sua primeira turnê por todo o Brasil com o disco “Sonho Real”. No início dos anos 2000, a parceria com Samuel Rosa na música “Dois Rios” trouxe Lô de volta aos holofotes.

Desde 2019, o artista mantinha a tradição de lançar um álbum de músicas inéditas por ano. O último foi “Céu de Giz”, em agosto de 2025, uma parceria com Zeca Baleiro.

