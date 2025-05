Minuto se consolida como a principal bandeira do Grupo Pão de Açúcar

Loja do Minuto localizada no Damha - Crédito: arquivo

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) destacou o formato de proximidade e o canal e-commerce como os principais impulsionadores de crescimento no primeiro trimestre de 2025. A bandeira Minuto Pão de Açúcar consolidou-se como líder em número de lojas, com 213 unidades. O modelo de proximidade registrou aumento de 7,8% em vendas mesmas lojas e expansão de market share para 63% no Estado de São Paulo.

As vendas digitais cresceram 16,9%, totalizando R$ 2,3 bilhões nos últimos 12 meses. O Extra Mercado também mostrou recuperação, com alta de 6,6% nas vendas mesmas lojas, impulsionado pela revitalização de lojas e ajustes no sortimento. Já o Pão de Açúcar teve crescimento de 6,5%, focado em sortimento premium e perecíveis de qualidade.

A marca própria Qualitá consolidou-se entre as principais do varejo nacional, enquanto a nova marca Pão de Açúcar foi lançada para reforçar o segmento premium. No total, as vendas do GPA somaram R$ 5,1 bilhões, um avanço de 4,6%, com aumento de 7,3% nas vendas mesmas lojas. O EBITDA ajustado cresceu 9,9%, refletindo ganho de eficiência e crescimento sustentável.

Com informações da Abraas

