MÃªs de marÃ§o deverÃ¡ ser marcado por muito calor, diz MetSul Meteorologia

calor - Crédito: agência brasil

De acordo com a MetSul Meteorologia, o mês de março de 2025 será marcado por temperaturas extremamente elevadas em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A previsão indica que as temperaturas podem superar os 40°C em diversas localidades, mantendo o padrão de calor intenso observado nos primeiros meses do ano.

Em São Carlos, a previsão para os primeiros dias de março reforça essa tendência de calor extremo. As temperaturas máximas devem oscilar entre 32°C e 34°C, com predomínio de dias ensolarados e poucas nuvens. Por exemplo, no dia 1º de março, espera-se uma máxima de 34°C, enquanto no dia 2 de março a previsão indica 33°C. As mínimas devem variar entre 20°C e 22°C, proporcionando noites um pouco mais amenas.

Além das altas temperaturas, a MetSul alerta para a possibilidade de chuvas abaixo da média histórica em março, especialmente no Sudeste. Esse cenário pode agravar a sensação de calor e aumentar os riscos associados à seca e à baixa umidade do ar. A população é aconselhada a adotar medidas de precaução, como hidratação constante, uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol durante os períodos mais quentes do dia.

A persistência de condições atmosféricas de alta pressão tem sido responsável por inibir a formação de nuvens e precipitações, contribuindo para a manutenção das temperaturas elevadas. Especialistas destacam que esse padrão climático pode estar relacionado às mudanças climáticas globais, que têm aumentado a frequência e a intensidade de eventos extremos, como ondas de calor

Com informações do METSUL

