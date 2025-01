MDS alerta: Bolsa Família não exige cadastro por biometria

bolsafamilia -

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que não está sendo realizada nenhuma ação de cadastramento ou atualização cadastral por biometria nos CRAS para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF).

Notícias falsas têm circulado na internet e nas redes sociais afirmando que as famílias devem ir ao CRAS para cadastrar a biometria, alegando que se trata de um procedimento obrigatório. Essa informação é falsa.

O MDS reafirma que os canais oficiais de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família.

No caso de estratégias adicionais, como envio de SMS ou mensagens via WhatsApp, o MDS informa previamente estados e municípios por meio dos canais oficiais.

Brasil contra Fake News

Além das punições legais, quem compartilha fake news pode responder a ações civis, incluindo o pagamento de indenizações por danos morais. É essencial verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las.

O MDS orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações nos canais oficiais, como o portal e as redes sociais do ministério.

Leia Também