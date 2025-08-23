(16) 99963-6036
sábado, 23 de agosto de 2025
Evento solidário

McDia Feliz acontece neste sábado! Saiba como participar

O McDia Feliz, principal campanha solidária do McDonald's em prol da saúde e educação de crianças e jovens, acontece no sábado, 23 de agosto, em todo o Brasil.

23 Ago 2025 - 06h03Por Da redação
McDia Feliz - Crédito: divulgaçãoMcDia Feliz - Crédito: divulgação

Durante o dia, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna. Neste ano, quem completa o time da corrente do bem como embaixadora da campanha é a skatista Rayssa Leal.

Para fazer parte da corrente do bem e contribuir com aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, além da ampliação de oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade, basta o consumidor adquirir um sanduíche Big Mac no dia da campanha, sábado, 23 de agosto. 

O pedido pode ser feito em qualquer canal de atendimento dos restaurantes McDonald's participantes, seja pelo Peça e Retire, Drive-Thru, balcão e totens de autoatendimento. Os que quiserem participar sem sair de casa podem contribuir através do McDelivery no app do McDonald’s, ou pelo app do iFood.

Sobre o McDia Feliz
O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

