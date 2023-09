Mais de 1,1 milhão de veículos devem circular pelas principais rodovias do DER no feriado prolongado

SIGA O SCA NO

estrada rodovia - Crédito: Agência Brasil

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), inicia, nesta quarta-feira (06), a Operação Independência 2023, que visa ampliar as ações de segurança nas rodovias do Estado durante o feriado prolongado. São esperados mais de 1,1 milhão de usuários nas principais vias administradas pelo Departamento.

Entre os dias 06 e 10 de setembro, a operação especial contará com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias e com equipamentos para auxiliar o monitoramento. Ao todo, 811 agentes estarão atuando na operação, com o apoio da frota de 359 veículos.

O apoio operacional será dado por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia. Informativos quanto às condições das rodovias e alternativas de tráfego também serão repassados em tempo real pelos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O monitoramento das vias será realizado também por meio de drones, o que permitirá às equipes de controle antecipar cenários que necessitem de intervenções do Departamento na prestação de auxílio ou na mobilização adicional e deslocamento de agentes. Ao incluir este recurso em suas operações, o DER pretende otimizar a agilidade, eficiência e precisão em suas operações pré-programadas e ou em situações emergenciais identificadas.



Expectativa de movimentação

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055), norte: 134.151

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), sul: 260.604

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098): 73.857

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 36.353

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123): 83.446

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 493.754

Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107): 76.032

Total: 1.158.198



Melhores horários para viajar

Quarta-feira (6) - 0h às 14h / 22h às 0h;

Quinta-feira (7) - 0h às 07h / 19h às 0h;

Sexta-feira (8) - 0h às 08h / 18h às 0h;

Sábado (9) - 0h às 08h / 18h às 0h;

Domingo (10) - 0h às 10h / 22h às 0h;

Travessias litorâneas

Quem optar por usar as balsas administradas pelo Governo de SP poderá contar com o funcionamento, 24h, das travessias de São Sebastião/Ilhabela, Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, Iguape/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente e Santos/Vicente de Carvalho. Já a rota Cananéia/Ariri funcionará em horários específicos, que podem ser consultados aqui. Com uma frota de 31 embarcações, entre lanchas e balsas, o sistema atende a um volume diário de cerca de 15 mil pedestres, 10 mil ciclistas e 30 mil veículos, incluindo motos.

O usuário pode obter informações pelo telefone 0800 77 33 711.

Parques estaduais urbanos

Os parques urbanos e naturais do estado permanecerão abertos durante o período do feriado, com seus horários regulares de funcionamento, exceto em caso de chuvas extremas em algumas regiões. Para mais informações sobre a programação dos parques, consulte aqui.

Link





Leia Também