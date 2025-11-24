Mais de 100 mil cartas do Papai Noel dos Correios já foram adotadas em todo o país

Cartinha Natal Correios - Crédito: divulgação

A maior campanha de Natal do Brasil, que completa 36 anos em 2025, segue mobilizando milhares de brasileiros dispostos a transformar sonhos em realidade. A ação Papai Noel dos Correios já disponibilizou mais de 250 mil cartinhas para adoção em todo o país — e quase 107 mil já foram adotadas.

No Interior de São Paulo, mais de 20 mil cartas aguardam por padrinhos e madrinhas. Desse total, quase 6 mil já tiveram seus pedidos atendidos, mas ainda há muitas crianças à espera de um gesto solidário.

As cartas podem ser adotadas em duas modalidades:

Presencialmente, nas agências participantes;

Online, pelo site blognoel.correios.com.br, onde também é possível consultar quais agências possuem cartinhas disponíveis

Quem pode participar?

Podem enviar cartas para a campanha:

Crianças matriculadas em escolas públicas até o 5º ano do Ensino Fundamental ;

Instituições parceiras como creches, abrigos e núcleos socioeducativos;

Crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social;

Pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Ao longo de mais de três décadas, a campanha já realizou o sonho de quase 7 milhões de crianças em todo o país.

Prazo para adoção e entrega dos presentes

No Interior de São Paulo, o período para adotar uma cartinha e entregar os presentes segue até 19 de dezembro de 2025.

A entrega deve ser feita presencialmente no ponto indicado no blog oficial da campanha.

É essencial que os presentes estejam identificados com os dados da cartinha adotada.

Quer participar mas não consegue escolher uma cartinha?

Quem deseja ajudar, mas não dispõe de tempo para escolher uma carta, pode doar um presente diretamente em uma agência participante.

Entre os itens mais pedidos estão:

Bola

Boneca

Carrinho

Mochila

Material escolar

Kit de maquiagem

Pelúcias

Segurança e transparência

Nesta edição, a campanha reforça princípios de inclusão, diversidade e integridade. Para garantir o acompanhamento das adoções e entregas, padrinhos e madrinhas devem cadastrar CPF ou CNPJ.

Os Correios alertam:

não são distribuídas cartinhas diretamente nas residências.

As cartas oficiais da campanha estão disponíveis somente nos locais indicados no blog.

