LATAM customiza aviões com a magia de Harry Potter

Avião customizado com a marca Harry Potter: no ano do 25º aniversário do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, os passageiros poderão sentir-se parte da celebração e viver experiências temáticas. - Crédito: Divulgação LATAM/Warner Bros. Discovery

Começa a valer nesta quarta-feira, 12 de novembro, uma parceria exclusiva do grupo LATAM, que gera 2.000 empregos em São Carlos, com a Warner Bros. Discovery. O acordo permitirá viver experiências a bordo de seus aviões inspiradas na magia de Harry Potter. Durante um período de 12 meses, a partir de hoje, a iniciativa oferecerá uma proposta única que combina entretenimento, ativações e produtos licenciados inspirados em uma das séries de filmes mais reconhecidas mundialmente.

Como parte desta parceria, a LATAM apresentará um Boeing 787-9 e um Airbus 320 personalizados com um design especial que incluirá ilustrações emblemáticas dos filmes de Harry Potter. Ambas as aeronaves operarão rotas internacionais e nacionais, tornando-se um atrativo tanto para quem viajar nelas quanto para quem as vir nos aeroportos da região. Além disso, um comercial especialmente produzido para esta campanha, em colaboração com a WBD Ad Sales, convidará o público a descobrir a magia de voar com a LATAM, combinando a emoção da saga com o espírito da companhia aérea de conectar pessoas, destinos e histórias que inspiram.

“Harry Potter é uma história que marcou gerações em todo o mundo. Estamos muito entusiasmados em apresentar esta parceria, que transforma a experiência de voar em uma vivência única e memorável para nossos clientes. Na LATAM, buscamos conectar as pessoas não apenas com destinos, mas também com as histórias que as inspiram”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group.

“Expandir o universo de um ícone global como Harry Potter ao lado da LATAM nos enche de entusiasmo. Na Warner Bros. Discovery, buscamos constantemente formas criativas de integrar nossas franquias em experiências cotidianas e encantar os fãs de maneiras inovadoras e surpreendentes. Este projeto, criado e produzido no Chile e agora expandido regionalmente, é uma amostra do potencial de nossas marcas para gerar conexões profundas e relevantes em contextos inovadores”, comentou Pablo Greco, vice-presidente de Vendas para a região Andina na Warner Bros. Discovery.

Durante esse período, que coincide com o 25º aniversário do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, os passageiros poderão sentir-se parte da celebração e viver experiências temáticas a bordo em voos selecionados, que incluirão elementos visuais na cabine, produtos colecionáveis e um serviço de catering com propostas inspiradas em Harry Potter. Além disso, todos os filmes da saga estarão disponíveis no LATAM Play, a plataforma de conectividade e entretenimento a bordo, junto com outros conteúdos temáticos relacionados.

Também serão realizadas dinâmicas e ativações especiais em aeroportos e redes sociais para fãs de Harry Potter, com prêmios como passagens, experiências temáticas e produtos oficiais.

LATAM PLAY — O catálogo do LATAM Play, a rede de entretenimento a bordo da LATAM, está disponível em todos os voos do grupo e inclui a saga completa do mundo de Harry Potter. Nos aviões de corredor duplo, o conteúdo está disponível nas telas individuais de cada assento; já nas aeronaves de corredor simples, pode ser acessado em dispositivos pessoais conectando-se à rede play.latam.com.

No total, a LATAM conta com o catálogo de entretenimento a bordo mais amplo da América do Sul. Em 2024, foram incorporados conteúdos de novas plataformas de streaming, como Disney+, HBO Max e Paramount+, ao LATAM Play, tornando o grupo o primeiro da região a oferecer produções dessas três companhias a bordo. Em 2025, a oferta alcançou um total de mais de 300 filmes, mais de 1.000 episódios de programas de televisão e mais de 800 álbuns de música, consolidando a LATAM como líder em entretenimento aéreo na região.

