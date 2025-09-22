LATAM anuncia compra de 74 jatos Embraer E195-E2

Crédito: Divulgação

A LATAM Airlines Group S.A. (NYSE: LTM; SSE: LTM) e suas afiliadas anunciaram hoje um acordo com a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) e planos para expandir a conectividade na América do Sul, por meio da aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2 de corredor único. O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a LATAM Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

A iniciativa reforça o investimento contínuo do grupo LATAM no fortalecimento de suas operações domésticas e regionais, apoiando-se no crescimento constante e com rentabilidade alcançado nos últimos quatro anos. A nova frota aumentará a flexibilidade nos hubs do grupo LATAM, permitindo ao grupo atender novos destinos e ampliar as opções de viagem para seus clientes. O pedido firme das 24 aeronaves está avaliado em aproximadamente US$2,1 bilhões (preço de tabela).

Conforme declarado na divulgação dos resultados do grupo LATAM no exercício de 2024, a companhia possui uma política financeira com métricas que incluem alavancagem e liquidez. Este novo investimento em frota está em conformidade com a atual Política Financeira, sem expectativa de mudanças na mesma.

“Nos últimos quatro anos, o grupo LATAM tem se concentrado na expansão de sua malha aérea doméstica e regional, criando a forma mais abrangente e integrada de viajar dentro da América do Sul. A decisão do grupo LATAM é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social”, afirma Roberto Alvo, CEO do LATAM Airlines Group.

“Essa parceria estratégica com o grupo LATAM reflete a necessidade da companhia aérea em escolher a aeronave mais eficiente e adequada para complementar sua frota e apoiar seu próximo ciclo de crescimento na América do Sul. O E195-E2 permitirá que as afiliadas da LATAM conectem mais destinos com a capacidade certa, ao mesmo tempo em que oferecem maior conforto aos passageiros. Estamos extremamente orgulhosos de que o grupo LATAM tenha feito a melhor escolha para avançar na conectividade da região e para o futuro que construiremos juntos”, afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

Equipado com tecnologia de ponta, o Embraer E195-E2 combina custo competitivo por assento, maior eficiência no consumo de combustível e mais conforto aos passageiros graças à sua configuração 2-2. Movido por motores Pratt & Whitney GTF e com aerodinâmica avançada e a mais recente tecnologia fly-by-wire, a aeronave proporciona até 30% de redução no consumo de combustível por assento em comparação com modelos da geração anterior.

Os E195-E2 integrarão a frota do grupo LATAM, que atualmente é composta por 362 aeronaves: 283 Airbus narrow-bodies, 3 Airbus wide-bodies em leasing de curto prazo, 56 Boeing wide-bodies e 20 cargueiros Boeing. Desde 2021, o grupo LATAM ampliou sua malha aérea de 129 para 160 destinos de passageiros – um aumento de 24% – reforçando o seu contínuo investimento no fortalecimento das operações em toda a região.

