INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º salário semana que vem

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipou as parcelas do 13º salário dos aposentados e pensionistas como medida para amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o site O Dia, a segunda parcela do pagamento vai acontecer entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

No final do mês abril até o início deste mês, o instituto pagou a primeira parcela aos segurados da Previdência Social que foi encerrado no dia 8 de maio.

Segundo ainda o Dia, para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020), o calendário de benefícios a serem depositados será de 25 de maio até 5 de junho. Já para quem ganha acima de um salário mínimo receberá a partir do dia 1º de junho até o dia 5.

A data do pagamento do benefício do INSS vai variar conforme número final do beneficiário, sem considerar o dígito.

Conforme a lei, tem direito ao 13º salário durante o ano quem recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020)

Final 1: 25/5

Final 2: 26/5

Final 3: 27/5

Final 4: 28/5

Final 5: 29/5

Final 6: 1º/6

Final 7: 2/6

Final 8: 3/6

Final 9: 4/6

Final 0: 5/6

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045)

Finais 1 e 6: 1º/6

Finais 2 e 7: 2/6

Finais 3 e 8: 3/6

Finais 4 e 9: 4/6

Finais 5 e 0: 5/6

