sexta, 06 de fevereiro de 2026
Brasil

Influenciador digital Henrique Maderite morre aos 50 anos

06 Fev 2026 - 19h42Por Da redação
Influenciador digital Henrique Maderite morre aos 50 anos - Crédito: Redes sociais Crédito: Redes sociais

O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos nesta sexta-feira (6), no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma viatura foi acionada por meio da rede de vizinhos protegida e encontrou o influenciador já sem vida na Estrada do Maracujá, local onde funciona o Haras Henrique Maderite, propriedade particular da vítima.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil (PCMG) também foram acionados para atender à ocorrência. De acordo com relatos preliminares registrados no atendimento policial, Henrique Maderite apresentava sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas roxas no pescoço. A perícia técnica foi chamada para apurar as circunstâncias da morte.

Apesar das informações iniciais levantadas no local, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o influenciador teria sofrido um infarto fulminante. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre a causa do óbito, que será determinada após a conclusão dos exames periciais.

Natural de Belo Horizonte, Henrique Maderite acumulava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ficou conhecido nacionalmente pelo bordão “Sextou BB”, utilizado em vídeos bem-humorados publicados, principalmente, às sextas-feiras. O último conteúdo do influenciador foi postado por volta do meio-dia desta sexta-feira, poucas horas antes de sua morte.

