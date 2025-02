Inflação dos alimentos: preço dos ovos de galinha sobe até 40%

Ovos - Crédito: Abras

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) chamou a atenção para a forte alta nos preços dos ovos de galinha, reflexo dos reajustes repassados pelos fornecedores ao varejo. Desde a segunda metade de janeiro, a combinação entre maior demanda e oferta restrita tem impulsionado aumentos significativos. Nesta semana, o preço já subiu até 40% em diversas regiões do Brasil.

“As empresas iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender à demanda sazonal da Quaresma, mas a restrição na oferta e os aumentos sucessivos de preços preocupam os supermercados. Além disso, o consumidor também tem recorrido mais aos ovos de galinha devido à alta dos preços das demais proteínas”, explica o vice-presidente da ABRAS, Marcio Milan.

Além do impacto no bolso, os consumidores também percebem uma redução no peso médio dos ovos. Desde 6 de setembro de 2024, com a entrada em vigor da Portaria SDA nº 1.179, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, a nova classificação dos ovos diminuiu seu peso médio em cerca de 10 gramas por unidade, afetando o custo-benefício do produto.

A ABRAS continua acompanhando a situação e reforça a necessidade de equilíbrio no mercado para evitar impactos excessivos sobre o consumidor.

Com informações da Abras

