Golpes na Prova de Vida do INSS: o que você precisa saber para não cair

Aposentado/idoso - Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Mais de 34,6 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram seus dados atualizados por meio de conferência virtual de informações em 2024, segundo dados do instituto. Isso significa que o INSS atualizou os dados de quase 94% das pessoas que precisavam fazer a prova de vida, sem a necessidade de comparecimento em bancos ou agências do Instituto. A medida adotada tem como objetivo principal combater as ações fraudulentas de golpistas durante o processo de prova de vida, garantindo, assim, a segurança dos dados pessoais e financeiros dos beneficiários.

Mesmo com os esforços do INSS para coibir as fraudes, golpistas seguem fazendo vítimas. Segundo a gerente de Prevenção à Fraude do Banco Mercantil, Lívia Silva, os fraudadores apresentam um repertório diversificado para tentar ludibriar o beneficiário. “Infelizmente, os golpistas não param de inventar novas táticas. Por exemplo, eles utilizam técnicas de phishing, que consiste no envio de mensagens, por SMS ou WhatsApp, usando números falsos que se passam pelo INSS, solicitando que as vítimas acessem um link para efetuar a prova de vida. Esses links podem pedir dados pessoais e informações bancárias, redirecionando a vítima para sites maliciosos”, alerta.

Outra estratégia usada por criminosos é a manipulação emocional da vítima. Golpistas criam um laço de confiabilidade para obter sucesso com a fraude. Eles aproveitam a vulnerabilidade emocional dos beneficiários, muitas vezes idosos ou pessoas em situação de fragilidade, para alcançar seus objetivos. Eles criam um clima de medo para conseguir dados sigilosos ou dinheiro.

Livia Carolina adverte que, ao obter as informações do beneficiário, os criminosos conseguem acessar as contas bancárias das vítimas e efetuar transferências. “Também é comum criminosos se passarem por funcionários de algum banco ou do próprio INSS e ligarem para os clientes, solicitando que baixem um aplicativo de acesso remoto. Uma vez que a vítima instala o aplicativo, os golpistas conseguem acessar a conta bancária, realizando transações sem o consentimento do cliente”, preveniu.

Tem aqueles mais ousados que vão até as casas dos aposentados, muitas vezes utilizando uniformes e crachás falsos para passar credibilidade. Durante a visita, alegam estar realizando a prova de vida e capturam selfies da vítima, além de fotos de documentos de identificação. Em alguns casos, pedem que a vítima segure o documento enquanto tiram uma foto. Com essas informações, os golpistas podem acessar aplicativos bancários e, caso o cliente não tenha conta no banco, abrem uma conta em nome dele. A partir daí, realizam empréstimos e movimentações financeiras indevidas.

Dicas para se proteger

Não forneça dados pessoais ou financeiros;

Verifique o canal de comunicação: o INSS utiliza canais seguros, como o aplicativo Meu INSS para realizar procedimentos relacionados à prova de vida;

Desconfie de ligações e mensagens: se você receber uma ligação ou mensagem solicitando dados pessoais ou financeiros, desconfie e não forneça as informações solicitadas;

Mantenha seus dados pessoais e financeiros atualizados e seguros;

Se receber uma visita inesperada em sua casa solicitando a captura de uma selfie, não autorize. Os golpistas frequentemente usam táticas de manipulação, alegando que você pode perder seu benefício, para convencê-lo a cooperar;

Se você suspeitar de um golpe, denuncie ao INSS ou às autoridades competentes.

Formas seguras de se fazer a prova de vida

O Meu INSS, aplicativo oficial do Instituto, oferece uma solução prática para beneficiários, permitindo que façam a prova de vida de forma remota. Para acessar esse serviço, basta realizar o login com sua conta no gov.br;

Presencialmente: dirija-se a uma das agências do INSS ou à sua agência bancária;

Prova de vida domiciliar: o beneficiário com dificuldades de locomoção pode solicitar ao INSS a visita de um servidor. Essa visita será agendada e realizada apenas em situações específicas;

Outras ações que são consideradas como comprovação de vida: fazer empréstimo consignado, passar por perícia médica, atualizar documentos e declarar imposto de renda.

A não realização da prova de vida pode resultar em:

Suspensão do benefício: o pagamento pode ser interrompido temporariamente;

Cancelamento definitivo do benefício: após um período prolongado sem a prova de vida, o benefício pode ser cancelado.

Leia Também