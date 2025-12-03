(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Brasil

Gleisi e Boulos rejeitam relatório sobre jornada de trabalho e defendem fim da escala 6x1

03 Dez 2025 - 06h13Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Loja de calçados - Crédito: Agência Brasil Loja de calçados - Crédito: Agência Brasil

Ministros do governo federal se manifestaram, na tarde desta terça-feira (2), contrários ao parecer do deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE) sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem o fim da escala 6x1. O relatório deve ser votado nesta quarta-feira (3) em uma subcomissão da Câmara dos Deputados.

Caso aprovado, o texto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo defende que a mudança na carga horária seja acompanhada do fim da escala 6x1, considerada prejudicial à qualidade de vida dos trabalhadores.
“O governo quer aqui reafirmar aos parlamentares que a nossa posição é de fim da escala 6 por 1. Nós entendemos que tem que ter qualidade de vida na vida dos trabalhadores”, declarou.

Gleisi destacou ainda que a redução da jornada, isoladamente, não atende às necessidades da população.
“Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham um tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família”, completou.

A ministra estava acompanhada do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos; do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), autor da primeira PEC sobre o tema na Câmara (PEC 221/2019); e da deputada Daiana Santos (PCdoB-RS), autora do PL 67/2025, que também propõe a redução da jornada de 44 para 40 horas.

Boulos criticou o relatório e afirmou que o governo e partidos aliados seguirão mobilizados para garantir o fim da escala 6x1.
“Nós fomos surpreendidos pelo relatório da subcomissão. Então, vamos seguir defendendo essa posição no Parlamento, na sociedade, nas ruas, e dialogar com o conjunto dos parlamentares. É uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira em todas as pesquisas”, afirmou.

Leia Também

Saiba o que muda para tirar a CNH com as novas regras do Contran
Brasil20h06 - 01 Dez 2025

Saiba o que muda para tirar a CNH com as novas regras do Contran

Contran aprova novas regras para obter CNH; aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias
Brasil15h01 - 01 Dez 2025

Contran aprova novas regras para obter CNH; aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias

CPFL Paulista reforça cuidados na hora da decoração
Fim de ano 09h03 - 29 Nov 2025

CPFL Paulista reforça cuidados na hora da decoração

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro
Economia07h16 - 29 Nov 2025

Aneel reduz bandeira tarifária e conta de luz fica mais barata em dezembro

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada
Economia12h06 - 26 Nov 2025

Lei que amplia isenção do Imposto de Renda será sancionada

Últimas Notícias