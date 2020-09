Estudantes de Publicidade e Propaganda da Unicep estão na final do Fest Digital 2020

Estudantes da Unicep foram indicados para a shortlist do FestDigital - Crédito: Divulgação

Os estudantes do terceiro ano de Publicidade e Propaganda da Unicep, Gabriela de Paula, Diego Peterson, Marina Torkomian e Neno Zacarin foram indicados nesta sexta-feira para a shortlist do FestDigital - evento realizado pela APP Ribeirão que tem como princípio reconhecer e premiar os trabalhos desenvolvidos na região, além de incentivar os investimentos em talentos e tecnologia, visando o aperfeiçoamento da criatividade e da qualidade dos serviços técnicos das agências do interior do país.

Com uma edição completamente online por conta da pandemia do coronavírus, o festival conta com categorias que atendem desde agências até universidades, focando em trabalhos produzidos até a metade de 2020, seja por áudio, vídeo ou peças estáticas desde que estejam no universo digital.

Os estudantes utilizaram o trabalho realizado para a disciplina de Redação Publicitária ministrada pelo Prof. Dr. Matheus Mazini Ramos que consistia em criar uma campanha publicitária para uma marca já conhecida no mercado e alcançasse diversas mídias digitais. Segundo Diego, responsável pela produção audiovisual das peças “o trabalho exigiu que tivéssemos muita criatividade e empenho, já que não poderíamos nos encontrar para a produção das peças e principalmente do vídeo institucional”.

Apesar disso, os alunos conseguiram produzir uma propaganda que não só fosse digital mas abordasse o contexto da COVID-19. “Aproveitamos o momento em que muitos jovens estão em casa entediados e passando por grandes transformações internas para falar deste processo através de uma propaganda de tonalizantes coloridos”, conta Marina Torkomian, encarregada pelo planejamento da campanha.

Entre os outros finalistas da categoria universitária, há estudantes de várias cidades do interior do estado como Ribeirão Preto, Franca e Araraquara, mas é a Agência Registro, nome dado pelo grupo finalista, que representa a Unicep e a cidade de São Carlos. A final acontece no dia 16 de setembro, às 20h pelo YouTube da APP Ribeirão.

