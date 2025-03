Lua de sangue - Crédito: Pixabay

Na madrugada de hoje para amanhã, mais um fenômeno astronômico pode ser visto no nosso céu. É o eclipse lunar total. Na prática, o planeta Terra fica posicionado exatamente entre o Sol e a Lua. Assim, não deixa a luz solar chegar diretamente na superfície lunar. Mas apesar da falta de luz direta, a Lua não vai desaparecer totalmente. Ela vai ser vista na cor avermelhada. Justamente por isso, o episódio é conhecido também como Lua de Sangue.

A astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento explica que esse nome não é científico e a tonalidade pode variar.

"Ela está refletindo a luz que está sendo refletida na atmosfera da Terra. Tem uma parte ali da Terra que está refletindo uma luz para a lua. Quando essa luz passa pela atmosfera da Terra, a atmosfera da Terra tem gases, gotículas de água, partículas de poeira, até cinzas vulcânicas. Só é refletido lá para lua essas luzes de comprimento de onda maior. E exatamente a tonalidade que ela vai ter vai depender entender de como está a atmosfera da Terra".

Os amantes da astronomia poderão visualizar a lua de sangue tanto na América do Norte quanto na América do Sul e sem a necessidade de equipamentos como telescópio. Também não vai ser preciso proteger os olhos como no eclipse solar.

Para ver o fenômeno de forma mais nítida, o ideal é se afastar de locais iluminados, optando por zonas rurais ou áreas distantes da cidade. Josina Nascimento explica que tem mais eclipse previsto para este mês.

"Para cada eclipse da lua tem um eclipse do sol que aconteceu ou vai acontecer próximo. O parzinho desse eclipse da lua agora de 13 para 14 de março, é a próxima lua nova, que é 29 de março. Vai ser um eclipse parcial do sol que vai ser visto só lá nas altas latitudes do Ártico, né? Não vai ser visível aqui pra gente".

O início do sombreamento da Terra sobre a lua começa faltando 3 minutos para a 1 da manhã desta sexta-feira (13) no horário de Brasil. Com o movimento do nosso planeta e do satélite natural, a sombra vai aumentando madrugada adentro e tudo acaba às 4h30 da manhã.

Mas o eclipse total, quando a lua fica na sombra da Terra, a chamada Umbra, começa por volta das 3:30 da manhã de sexta e deve durar cerca de 1 hora. A astrônoma ainda destaca que a visibilidade também vai depender do tempo e da nebulosidade. E que não conseguir ter uma boa visualização, pode acompanhar a transmissão do fenômeno ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube.

