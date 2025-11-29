CPFL Paulista reforça cuidados na hora da decoração

A escolha segura de equipamentos certificados evita acidentes e economiza energia. (Divulgação: CPFL Energia) -

Outra dica é estar atento a fiação interna dos imóveis. “Antes de decorar, é fundamental revisar a instalação elétrica com um profissional habilitado e verificar o estado dos enfeites utilizados em anos anteriores”, orienta Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

“Cabos danificados, os populares adaptadores ou benjamins e tomadas mal dimensionadas aumentam muito o risco de incêndio, especialmente quando combinadas com materiais que aquecem com facilidade. Árvores de Natal também exigem atenção. O ideal é optar por modelos indicados com a etiqueta Resistente ao Fogo”, orienta Campos.

A CPFL Paulista orienta também que os equipamentos estejam desligados durante a instalação, para garantir um manuseio seguro. Em áreas externas, a recomendação é redobrar a atenção, já que as instalações estão suscetíveis a chuva, vento e calor, que podem alterar a fixação e a integridade dos enfeites. Também é essencial posicionar as decorações longe da rede elétrica e evitar que crianças tenham acesso a itens conectados à energia.

Para garantir segurança e evitar desperdício de energia, a recomendação é desligar os enfeites ao sair de casa ou antes de dormir. A companhia também reforça a importância de não recorrer a ligações clandestinas, prática que compromete o funcionamento adequado do sistema e coloca vidas em risco. “Na dúvida, não se arrisque. O ideal é sempre consultar um eletricista”, reforça o gerente.

Confira as dicas da CPFL Energia:

Estas e outras dicas fazem parte do Guardião da Vida, uma iniciativa da CPFL Energia para promover o uso seguro da energia elétrica, prevenindo acidentes e orientando a população. O programa está disponível durante todo o ano para consultas, informações e apoio às comunidades no site https://guardiaodavida.com.br ou consultadas no Guardião no Zap, um canalnoWhatsApp criado para orientar sobre segurança elétrica que fornece informações em tempo real, sem solicitar dados pessoais. A navegação é rápida e intuitiva. Para acessar, adicione (19) 2042-1572 aos contatos.

