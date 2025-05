Consumo nos Lares Brasileiros cresce 2,48% no primeiro trimestre do ano, aponta ABRAS

Consumidores em supermercado - Crédito: Reprodução Abras

O consumo nos lares brasileiros cresceu 6,96% em março de 2025 em relação a fevereiro, encerrando o primeiro trimestre com alta acumulada de 2,48%, segundo a ABRAS. O crescimento anual foi de 2,95%, mesmo sem considerar o impacto da Páscoa, celebrada em abril. O vice-presidente da entidade, Marcio Milan, destaca que o desempenho reflete a recuperação do consumo familiar, impulsionada por menor pressão de preços e melhora na renda disponível.

A queda na taxa de desemprego, de 7,9% para 7% entre os primeiros trimestres de 2024 e 2025, também contribuiu para esse cenário, assim como o Carnaval de 2025, realizado em março, que elevou a demanda no varejo. Estímulos econômicos como a liberação do Saque-Aniversário do FGTS e do Programa Pé-de-Meia ajudaram a impulsionar as compras, somando-se a pagamentos regulares de transferência de renda.

Além disso, novos repasses prometem reforçar o consumo nos próximos meses. O reajuste dos servidores públicos federais, previsto para maio, e a antecipação do 13º salário do INSS devem injetar R$ 91,2 bilhões na economia, beneficiando mais de 34 milhões de segurados e ampliando a capacidade de compra das famílias brasileiras.

Fonte Abras

Leia Também