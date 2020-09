Comércio estará aberto até às 16h neste feriado de 7 de Setembro

Crédito: Divulgação

As lojas do comércio de São Carlos estarão abertas nesta segunda-feira, feriado de Sete de Setembro. O horário é das 9h às 16h.

Os lojistas devem seguir as normas estabelecidas pelo Plano São Paulo, entre elas o funcionamento com 40% da capacidade, além das medidas sanitárias.

A abertura do comércio neste feriado foi decidida em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada em novembro de 2019 entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários).

