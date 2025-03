Chegada do frio jÃ¡ tem data para ocorrer; veja quando

Frio - Crédito: Agência Brasil

Os prognósticos de médio e longo prazo já começam a indicar quando o frio mais intenso poderá atingir o Brasil. Até o momento, o outono tem apresentado grande variação térmica, algo comum no início dessa estação de transição. Enquanto a primeira semana de março foi marcada por temperaturas elevadas, nas semanas seguintes houve um alívio no calor. Massas de ar seco já trouxeram manhãs frias em partes do Sul do país, inclusive resultando na primeira geada do ano.

A grande questão agora é quando o frio mais abrangente e generalizado chegará ao Brasil. Segundo a MetSul, a tendência para o outono é de temperaturas acima da média histórica em grande parte do território nacional. No entanto, isso não significa ausência total de dias frios, que são característicos dessa época do ano. Em março, por exemplo, a menor temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia em Porto Alegre foi de 16,4°C no dia 14. Já em Bagé, os termômetros marcaram 8°C no dia 10, enquanto em General Carneiro (PR) a mínima do mês, até agora, foi de 8,7°C no dia 22. Apesar disso, essas quedas foram pontuais, causadas pela baixa umidade do ar, e não pelo avanço de massas de ar polar mais intensas.

Com base em modelos matemáticos para os próximos 45 dias, há sinais importantes de variação de temperatura nas próximas semanas. As projeções indicam que, por volta do dia 12 de abril e novamente no início de maio, próximo ao dia 4, há potencial para incursões de massas de ar frio com impacto significativo nas temperaturas, especialmente no Centro-Sul do país. No entanto, essas incursões de frio não devem ser prolongadas, já que os gráficos mostram uma rápida elevação térmica após esses períodos.

Dessa forma, prevê-se mudanças bruscas na temperatura, com períodos curtos, mas intensos de frio tanto em abril quanto em maio. No entanto, a possibilidade de temperaturas negativas ou geadas mais intensas só poderá ser confirmada a curto prazo. Os prognósticos reforçam que o outono de 2025 tende a ser mais quente do que o normal, com predominância de dias amenos a quentes, intercalados por breves períodos de frio mais intenso. Ondas de frio prolongadas, com temperaturas muito baixas por mais de cinco dias, são mais prováveis apenas no inverno climático.

Leia Também