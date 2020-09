Carteira Digital de Trânsito permite pagamento antecipado de multas com desconto de até 40%

O valor economizado com custos administrativos, de impressão e envio pelos correios, é repassado na forma do abatimento - Crédito: Foto: Agência Brasil

Ficou mais fácil para o motorista acompanhar as multas de trânsito e até mesmo realizar o pagamento antecipado das infrações com desconto de 40%. Agora, tudo está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), conhecido por armazenar a versão digital da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do documento do veículo.

Antes, esses recursos podiam ser acessados apenas pelo aplicativo Serviço de Notificação Eletrônica (SNE), que, em breve, será descontinuado. Atualmente, continua ativo somente para atender às pessoas jurídicas.

A fusão dos aplicativos CDT e SNE faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre até hoje (25), e tem como objetivo facilitar a vida do cidadão, como explicou o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Frederico Carneiro.

“O Denatran traz mais uma facilidade para a vida do cidadão. Agora, por meio da Carteira Digital de Trânsito, a CDT, você consegue acessar o Sistema de Notificação Eletrônica, e pode acessar as multas de trânsito que você tem na sua carteira. É possível também baixar essas multas e obter um desconto de 40%, caso você abra mão da condição de recurso”, explicou o diretor.

“Você pode emitir o boleto, fazer o pagamento também via celular, indicar quem é o real infrator, aquela pessoa, talvez o seu filho, o seu marido, a sua esposa, que dirige o veículo que está em seu nome e que tenha sido ele que cometeu a infração”, completou.

Desconto Multas

Para obter o desconto de 40% no valor das multas, o condutor precisa desistir de entrar com recurso contra a infração. O valor economizado com custos administrativos, de impressão e envio pelos correios, é repassado na forma do abatimento.

Como fazer

Usuários já cadastrados no SNE e na Carteira Digital de Trânsito precisarão atualizar o aplicativo da CDT para ter acesso e acompanhar as informações relativas às multas de trânsito. As novas funcionalidades já estão disponíveis no menu de opções, na aba preferências.

Sistema de Notificação Eletrônica

O SNE contabiliza mais de R$ 100 milhões de desconto em multas de trânsito para motoristas de todo o País. As notificações eletrônicas abrangem as autuações de todos os órgãos de trânsito de fiscalização nacionais, atém das emitidas por 15 Detrans e mais de 80 órgãos municipais. Se o condutor cometer uma infração e o órgão responsável ainda não fizer parte do SNE, ele recebe a notificação e a multa pelos meios tradicionais sem o desconto de 40%.

