Cantor Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre aos 55 anos após acidente

O cantor sertanejo Mauri Lima, que formava dupla com o irmão Maurício e era irmão dos ícones Chitãozinho e Xororó, morreu na tarde deste domingo (7), aos 55 anos, vítima de um acidente de trânsito. A tragédia aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP).

Acidente no retorno de show

Mauri havia se apresentado no sábado (6) em Curitiba (PR). Após o show, publicou fotos e agradecimentos nas redes sociais. O acidente ocorreu durante o retorno para São Paulo, por volta das 14h desta tarde.

De acordo com informações divulgadas pelo g1 e pelo jornal Extra, o motorista da van da equipe teria sofrido um mal súbito, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma carreta. Mauri estava no banco dianteiro e não resistiu aos ferimentos.

Vida pessoal

Mauri era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, com quem trocou declarações públicas recentemente nas redes sociais. Na última homenagem publicada pelo cantor, ele escreveu:

“Hoje é o dia dela... amor da minha vida. Feliz aniversário. Te amo e não acaba. Que Deus abençoe ricamente.”

Nota de pesar

A empresa Explosion Music, que já gerenciou a carreira da dupla, publicou comunicado lamentando a morte do artista:

“Mauri foi um artista de luz própria, dono de voz marcante e carisma único. Sua trajetória deixou marca na música sertaneja. Nos solidarizamos com Maurício, familiares, amigos e fãs.”

Carreira

Mauri formava dupla com o irmão Maurício há mais de duas décadas, seguindo o legado da tradicional família Lima, responsável por alguns dos maiores nomes do sertanejo no Brasil, como Chitãozinho, Xororó e a dupla Pedro & Thiago, formada por sobrinhos.

