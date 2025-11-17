(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Brasil

Caixa começa a liberar vale-recarga do Programa Gás do Povo

17 Nov 2025 - 18h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gás do Povo - Crédito: Agência BrasilGás do Povo - Crédito: Agência Brasil

Cerca de 1 milhão de famílias podem recarregar gratuitamente o botijão de gás em revendas credenciadas em dez capitais. A Caixa Econômica Federal começa a distribuir o vale-recarga do Programa Gás do Povo, que substituirá o Auxílio Gás.

O benefício estará disponível nas seguintes capitais: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Como vai funcionar a retirada do gás

A recarga será feita diretamente na revenda, sem intermediários. No momento da retirada, o responsável pela família poderá validar o benefício utilizando:

  • Cartão com chip do Bolsa Família + senha;
  • Cartão de débito de conta CAIXA + senha;
  • CPF e código de validação enviado ao celular cadastrado.

A verificação ocorre por meio de um sistema eletrônico instalado nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa.

Quem tem direito ao benefício

Os contemplados pelo Programa Gás do Povo são escolhidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Entre os critérios estão:

  • Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
  • Renda per capita de até meio salário mínimo;
  • Cadastro atualizado há pelo menos 24 meses;
  • Prioridade para famílias que já recebem o Bolsa Família.

Como consultar se você tem direito

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

  1. Aplicativo Meu Social;
  2. Portal Cidadão Caixa;
  3. Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207.
  4. Canais de atendimento para dúvidas
  5. Telefone 121;
  6. FalaBR;
  7. SAC CAIXA: 0800-726-0101.

Agência Brasil 

Leia Também

"Motinhas" elétricas terão emplacamento e habilitação obrigatórios a partir de 2026
Brasil10h55 - 17 Nov 2025

"Motinhas" elétricas terão emplacamento e habilitação obrigatórios a partir de 2026

Diretor do CIESP São Carlos destaca importância do Centro de Inovação do SENAI
Tecnologia e sustentabilidade 17h06 - 15 Nov 2025

Diretor do CIESP São Carlos destaca importância do Centro de Inovação do SENAI

Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de calça legging
Polêmica 06h22 - 14 Nov 2025

Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de calça legging

LATAM customiza aviões com a magia de Harry Potter
Brasil15h55 - 12 Nov 2025

LATAM customiza aviões com a magia de Harry Potter

Aprovado projeto que garante direitos trabalhistas a árbitros e auxiliares
Brasil14h56 - 12 Nov 2025

Aprovado projeto que garante direitos trabalhistas a árbitros e auxiliares

Últimas Notícias