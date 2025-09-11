(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Brasil

Bolsonaro pega 27 anos de prisão em regime fechado

11 Set 2025 - 19h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
ex-presidente Jair Bolsonaro - Crédito: Lula Marques/Agência Brasilex-presidente Jair Bolsonaro - Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

A pena foi definida após o colegiado entrar na fase de fase da dosimetria das penas após a condenação dos oito réus da trama golpista.

Mais cedo, por 4 votos a 1, o colegiado condenou os acusados pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Quem são os oito condenados:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 

A exceção é Alexandre Ramagem, que foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Deputado federal em exercício, ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e respondia somente a três dos cinco crimes imputados pela PGR.

Agência Brasil

Leia Também

Bolsonaro é condenado por organização criminosa
Brasil16h14 - 11 Set 2025

Bolsonaro é condenado por organização criminosa

Menos de 40% dos alunos valorizam professor, revela pesquisa
Educação06h55 - 10 Set 2025

Menos de 40% dos alunos valorizam professor, revela pesquisa

Mulheres já são 47% do público de apostas esportivas no Brasil
Brasil14h50 - 06 Set 2025

Mulheres já são 47% do público de apostas esportivas no Brasil

Famílias de baixa renda terão gás de cozinha gratuito a partir de outubro
Gás do Povo07h56 - 05 Set 2025

Famílias de baixa renda terão gás de cozinha gratuito a partir de outubro

STF inicia nesta terça-feira o julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados
Brasil06h56 - 02 Set 2025

STF inicia nesta terça-feira o julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados

Últimas Notícias