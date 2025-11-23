(16) 99963-6036
domingo, 23 de novembro de 2025
Brasil

Bolsonaro cita paranoia em audiência de custódia; prisão é mantida

23 Nov 2025 - 17h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bolsonaro cita paranoia em audiência de custódia; prisão é mantida - Crédito: Agencia Brasil Crédito: Agencia Brasil

Após audiência de custódia realizada no início da tarde deste domingo (23), a juíza auxiliar Luciana Yuki Fugishita Sorrentino homologou o cumprimento do mandado de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, constatando que não houve "qualquer abuso ou irregularidade por parte dos policiais", conforme consta da decisão.

Na audiência, Bolsonaro confirmou que mexeu na tornozeleira eletrônica. O ex-presidente disse que "teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada". Os medicamentos apontados são o anticonvulsivante Pregabalina e o antidepressivo Sertralina.

O réu afirmou ainda que "não tinha qualquer intenção de fuga e que não houve rompimento da cinta".

Caiu na razão

Durante a audiência de custódia, o ex-presidente disse que tão logo recuperou a clareza mental, ele parou de mexer com a solda na tornozeleira eletrônica.

“Afirmou o depoente que, por volta de meia-noite, mexeu na tornozeleira, depois 'caindo na razão' e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia”, relata o documento com o depoimento de Jair Bolsonaro.

O ex-presidente confirmou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e de um assessor que dormiam em sua residência e que nenhum deles testemunhou o uso do ferro de solda.

Agência Brasil

Leia Também

Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira
Brasil06h47 - 23 Nov 2025

Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira

Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
Brasil11h39 - 22 Nov 2025

Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília

Bolsonaro é preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes
Brasil07h06 - 22 Nov 2025

Bolsonaro é preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes

Câmara aprova texto-base do projeto de lei antifacção
Brasil06h55 - 19 Nov 2025

Câmara aprova texto-base do projeto de lei antifacção

Pedidos para instalar GNV em veículos despencam em São Paulo
Brasil23h48 - 18 Nov 2025

Pedidos para instalar GNV em veículos despencam em São Paulo

Últimas Notícias