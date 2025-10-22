(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Brasil

Beneficiários com NIS final 3 recebem Auxílio Gás nesta quarta-feira

22 Out 2025 - 07h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Botijão de gás: As revendas que quiserem participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal - Crédito: Agência Brasil Botijão de gás: As revendas que quiserem participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal - Crédito: Agência Brasil

Beneficiários que estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3 recebem nesta quarta-feira (22) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias.Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.

Agencia Brasil 

 

Leia Também

Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo país
Saiba mais 16h15 - 21 Out 2025

Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo país

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira
Gás do Povo15h53 - 20 Out 2025

Auxílio Gás de R$ 108 começa a ser pago nesta segunda-feira

Empregados dispensados por automação de portarias terão direito a indenização, decide TST
Justiça 07h41 - 19 Out 2025

Empregados dispensados por automação de portarias terão direito a indenização, decide TST

Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Agreste de Pernambuco
Tragédia 07h34 - 19 Out 2025

Acidente com ônibus deixa 17 mortos no Agreste de Pernambuco

Direitos políticos: entenda qual é a diferença entre plebiscito e referendo
Eleições06h25 - 19 Out 2025

Direitos políticos: entenda qual é a diferença entre plebiscito e referendo

Últimas Notícias