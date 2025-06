Balão cai após pegar fogo em SC; há mortos e feridos; veja vídeo

Um grave acidente envolvendo um balão tripulado deixou pelo menos oito mortos na manhã deste sábado (21) no município de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. A tragédia ocorreu na região conhecida como "Capadócia Brasileira", um dos principais destinos turísticos do país para a prática do balonismo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o balão transportava pelo menos 22 pessoas quando caiu após pegar fogo em pleno voo. “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrido na manhã deste sábado 21/06. A corporação confirma 4 óbitos no local e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes”, informou a nota oficial da corporação.

O governador Jorginho Mello (PL) se manifestou nas redes sociais e confirmou que há pelo menos oito mortos e duas pessoas resgatadas com vida. As equipes seguem nas buscas por outras vítimas e na identificação dos passageiros.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Leia Também